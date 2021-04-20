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أمانة الحدود الشمالية تنفذ 2393 جولة رقابية على المحال التجارية.. وتغلق 4 منشآت

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الرياض - محمد عبدالله - أسفرت عن تحرير 79 مخالفة..

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال الأيام الستّ الماضية من رمضان 2393 جولة رقابية صحّية أسفرت عن تحرير 79 مخالفة، وإغلاق 4 منشآت تجارية مخالفة.

 فيما شملت الجولات عددًا من المراكز والمحال التجارية، بالإضافة لمتابعة كل ما يقدم خلال شهر رمضان من مأكولات، ومتابعة المطاعم والمطابخ ومحال بيع المأكولات، والتأكُّد من سلامة إعدادها، والتزام أصحاب المحال والعاملين بها بالتعليمات النظامية والصحية للحد من انتشار فيروس .

وشدَّدت أمانة المنطقة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر قنوات التواصل.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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