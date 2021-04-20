وزارة الداخلية: السجن وغرامة لا تزيد عن مليون ريال لمروجي «شائعات كورونا»

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إنه سيتم فرض غرامة مالية لا تقل عن مئة ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال، أو السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، أو بهما معاً، لكل من يبث الشائعات، أو ينشر معلومات مغلوطة حيال جائحة كورونا.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر موقع «تويتر»: «غرامة مالية لا تقل عن مئة ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال، أو السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، أو بهما معاً، لكل من يبث الشائعات، أو ينشر معلومات مغلوطة حيال جائحة كورونا».

وأوضحت الوزارة أنه في حال تكرار المخالفة سيتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.