أخبار السعودية اليوم.. بلاغات عن حالات تجلط الدم بعد تلقي لقاح أسترازينيكا.. ووكيل الصحة: اللقاحات أنقذت أرواحًا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الاثنين؛ حيث أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 405940 حالة، بينما تم تسجيل 896 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى389598 حالة، كما تم تسجيل 11 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6834 حالة، وإلى التفاصيل:

«الخطوط السعودية»: تحديث اشتراطات السفر مستمر.. وتعليق الرحلات مشروط

أوضحت الخطوط السعودية، أن اشتراطات السفر تخضع للتحديث المستمر، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: « تسهيلًا لإجراءات سفركم يتطلب منكم الاطلاع على الاشتراطات المطلوبة لدولة الوصول والتي تخضع للتحديث بشكل مستمر»، وأضاف: «رفع التعليق لجميع الرحلات الدولية، لا تنطبق على البلدان التي تقرر فيها اللجنة الرسمية المعنية تعليق السفر منها أو إليها بسبب تفشي فيروس كورونا».

السعودية.. بلاغات عن حالات «تجلط الدم» بعد تلقي لقاح «أكسفورد - أسترازينيكا»

علمت «عاجل» أن الهيئة العامة للغذاء والدواء وجهت تعميميًا لقطاعات عدة حول موضوع لقاح «أوكسفورد-أسترازينيكا» مشيرةً إلى استلام الهيئة بلاغات غدة حول حدوث جلطات في الأوعية الدموية وانخفاض الصفائح الدموية بالتزامن مع استخدام لقاح «أكسفورد/ أسترازينيكا»، وقالت الهيئة إنها قامت بمراجعة هذه البلاغات من جميع جوانبها العلمية والفنية وتم عرضها على لجان مختصة واستشارية، كما تم مراجعة بيانات الأعراض الجانبية المصاحبة للقاح والمتاحة في قاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية، وذكرت الهيئة أنه تم رصد 15 عرضاً جانبياً خطيراً متعلقاً بالجلطات وانخفاض الصفائح الدموية بالتزامن مع استخدام اللقاح في السعودية، مؤكدةً في الوقت نفسه أنه تبين أن المنافع المرجوة من إعطاء اللقاح تفوق المخاطر المحتملة حسب الادعاءات الطبية المعتمدة.

«التهاون» في الإجراءات الاحترازية يغلق 33 مسجدًا بـ8 مناطق

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الاثنين، إغلاق 33 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 33 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 71 يوماً 677 مسجداً تم فتح 628 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله، كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 18 مسجداَ عشرة منها بمنطقة القصيم واثنان بالمناطق التالية: الرياض والشرقية وجازان ومسجد بمنطقتي الحدود الشمالية وعسير، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

«الموارد البشرية»: خفض راتب الموظف تحكمه إجراءات.. والبلاغ عبر «معاً للرصد»

جدَّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التأكيد على الإجراء النظامي المطلوب في حالة خفض راتب الموظف عن الراتب المتفق عليه في العقد، وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع «تويتر»، إن الموظف في هذه الحالة يمكنه رفع بلاغه عبر تطبيق «معاً للرصد»، ويعد تطبيق «معًا للرصد» أحد الأساليب الحديثة التي تنتهجها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتدعيم قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية من جهة وبين المواطنين والقطاع الخاص من جهة أخرى، كما يعكس استشعار العملاء بأهمية المساهمة في ضبط سوق العمل وتصحيح مكامن الخلل فيه.

وزارة الصحة: 1087 إصابة حرجة بكورونا.. والنشطة 9508 حالات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن عدد حالات الإصابة النشطة بفيروس كورونا بلغ (9508) حالات, منها (1087) حالة حرجة، وجددت الوزارة دعوتها للجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومشددةً في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وزارة الصحة تتفاعل مع بلاغ مواطن عن مستشفى: «أنت شريك»

تفاعلت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، مع بلاغ قدمه مواطن بشأن تدني مستوى النظافة في مستشفى عام وطلبت منه تسجيل بلاغه كاملًا، وانتقد صاحب البلاغ «الموثق بمقطع فيديو»، عبر حساب «الصحة 937» بموقع تويتر، مستوى النظافة في المستشفى العام طالبًا من الوزارة التدخل، وثمَّنت وزارة الصحة موقف المواطن قائلة: أنت شريك معنا بالمراقبة شكرًا لك على إبلاغنا، نرجو التواصل عبر الرسائل الخاصة لتسجيل البلاغ كاملًا.

6 مدن تتصدر حالات التعافي من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تعافي 896 حالة من فيروس كورونا على مستوى المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وجاءت الرياض في مقدمة المدن في عدد حالات التعافي مسجلة 269 حالة، بينما تم تسجيل 91 حالة في جدة، و52 في مكة المكرمة، و29 في المبرز، و25 في الطائف، و25 في الهفوف، و21 في حائل، و15 في الظهران، و14 في كل من بريدة، والدمام والدوادمي، و13 في ينبع، و12 في حوطة بني تميم، وتم تسجيل 11 حالة تعاف في كل من: الدلم ووادي الدواسر، و9 حالات في كل من: عرعر والخبر والقطيف، و8 في كل من: أبها ونجران وبقعاء، و7 في كل من: عفيف وعنيزة وبقيق وضرما وظهران الجنوب.

وكيل وزارة الصحة: اللقاحات أنقذت أرواحًا.. والجلطات لا تعني أنها السبب

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، استشاري الأمراض المعدية، الدكتور عبد الله بن مفرح عسيري، أنه ليست كل جلطة بعد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، تكون مرتبطة بمضاد الفيروس، مشيرًا إلى أن اللقاحات أنقذت العديد من الأرواح، وقال عبر حسابه على موقع «تويتر»: «ليست كل جلطة بعد اللقاحات هي بسبب اللقاحات واللقاحات بفضل الله تنقذ الأرواح كل يوم.. لا يوجد لدينا حتى الآن حالات مؤكدة من متلازمة نقص الصفائح والتخثر المناعي المرتبط "افتراضياً" بلقاحات كوفيد».

«طقس الثلاثاء»: 4 مناطق تتعرض لأمطار رعدية مصحوبة بزخات برد

توقَّع المركزُ الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غدٍ الثلاثاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات «جازان ، وعسير، والباحة ومكة المكرمة»، ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحيَّة شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وتتحول إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة ليلاً، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر، ويصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالته متوسط الموج.

4 مناطق تتأثر بسحب رعدية.. والحصيني يرصد الحالة المناخية بـ«خريطة»

رصد خبير الأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، سحبًا رعدية تكونت بعدد من المناطق عصر اليوم الاثنين، وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن السحب الرعدية تكونت عصر اليوم على أجزاء من مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان، موثقا ذلك بخريطة توضيحية.

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