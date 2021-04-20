الأمن العام: ضبط 5 مخالفين قبل بيعهم حطبًا محليًّا في جازان وعسير

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقتي جازان وعسير، 5 مخالفين لنظام البيئة، منهم مواطنان، و3 مقيمين من الجنسيتين اليمنية والباكستانية، وبحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 5 مركبات.

وتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق المضبوطين، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك ضمن حملة تنفذها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات، حيث يمنع نظام البيئة، بيع الحطب المحلي أو نقله.

وحثّ الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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