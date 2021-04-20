العرفج: الشوقر دادي موجود في السعودية كزواج دوافعه مادية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

متابعات الخليج 365 - متابعة

تحدث الكاتب أحمد العرفج عن ظاهرة الشوقر دادي والشوقر مامي، وأكد بأن مواقع التواصل الاجتماعي هي من تسلط الضوء عليها رغم أنها كانت موجودة في السابق بنسب قليلة.

ماكرون وصباح:

وأشار في حديثه لبرنامج يا هلا الذي يعرض على روتانا خليجية إلى أن الناس يضربون المثل فيما يتعلق بهذه الظاهرة بالرئيس الفرنسي ماكرون الذي تزوج معلمته وفرق السن بينهما حوالي عشرين سنة، وكذلك الفنانة صباح التي أطلقوا عليها شوقر مامي؛ لأنها تزوجت شبانًا أصغر منها سنًّا.

ظاهرة موجودة بالسعودية:

وأوضح بأن هذه الظاهرة موجودة بالمملكة، وما يحصل هو زواج بنت في الجامعة من رجل في الخمسين من عمره وهذا الرجل يجب أن تتوفر فيه مواصفات معينة مثل الوسامة والأناقة ومواكبة تطورات العصر ويفهم جيل الشباب.

حماس الشباب والمال:

وأضاف العرفج بأن طبيعة العلاقة تتمثل بأن تعطيه الزوجة الصغيرة بالسن حماس الشباب، بينما يقوم الزوج بتغطية احتياجاتها المادية والإكثار من الهدايا وشراء الماركات.

الدوافع مادية:

وقال بأن دوافع هذا الزواج بالنسبة للزوجة تكون مادية، ثم تأتي عناصر الحنان والحب، وضرب مثالًا عن صديقه الخمسيني الذي انفصل عن زوجته وأخبره بأنه وجد الكثير من البنات اللاتي يفضلن الشوقر دادي.

الإعلام روج للظاهرة:

ونوه الكاتب العرفج إلى أن الإعلام سلط الضوء على هذا النوع من الزواج، وتمنى أن يُطرح الموضوع للنقاش في الجامعات بأقسام علم الاجتماع؛ لأنها ظاهرة موجودة وتتزايد، ومواقع التواصل الاجتماعي تروج لها.

علاقة شرعية:

وختم بالقول: أصبحت ظاهرة الشوقر دادي والشوقر مامي نوعًا من الاستعراض عبر مواقع التواصل، فكل شخص يبحث عما ينقصه، والأهم من كل ذلك أن تكون العلاقة شرعية وعلى سنة الله ورسوله.

شارك الخبر