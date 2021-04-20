هذه أهم طرق الاحتيال المالي عبر شركات الاستثمار والخدمات المالية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت البنوك السعودية أن واحدة من أهم الطرق المستخدمة في الاحتيال المالي هي شركات الاستثمار أو الخدمات المالية، مقدمة بعض أساليبهم المستخدمة.

أساليب الاحتيال:

ولفتت البنوك السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إلى أن أهم الأساليب المستخدمة في الاستثمارات الكاذبة منها الوعود بأرباح خيالية وعالية في فترة قصيرة، وكذلك الإعلانات المنتشرة والمضللة.

وأيضًا، ضمن تلك الأساليب التواصل هاتفيًّا أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن تلك الأساليب تحكي نجاحات وهمية لمستثمرين سابقين.

في سياق آخر، أوضحت البنوك السعودية، أن التعامل مع جهات تمويل غير مرخصة مخالفة صريحة لنظام مراقبة البنوك، ويعرض صاحبه للاحتيال والنصب، ويجعله عرضة للمبالغة في الأسعار والضمانات والمساهمة في عمليات غسل الأموال.

نظام مراقبة البنوك:

وبحسب نظام مراقبة البنوك، يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقًا لأحكام هذا النظام أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية، ويعاقب من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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