شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يطلق مبادرة «لا تنسوهم» لكفالة 825 يتيمًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقام صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفرالباطن مساء اليوم، مأدبة إفطار لعددٍ من الأيتام في جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفرالباطن (تراؤف ) وفق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.

وأطلق سموه مبادرة (لاتنسوهم ) للمساهمة في كفالة 825 يتيمًا ويتيمة من أيتام الجمعية الذين لم يكفلوا، داعيًا أهل البر والإحسان والموسرين للمساهمة والمبادرة في كفالتهم في هذا الشهر الفضيل.