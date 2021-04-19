شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية ولي العهد.. تكريم الفائزين في ختام «الجوائز الثقافية الوطنية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلق الحفل الختامي لمبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية"، والذي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ونائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز.

ويشهد الحفل تكريم الفائزين بجوائز المبادرة التي تنظمها وزارة الثقافة والبالغة 14 جائزة ثقافية تغطي مختلف مسارات النشاط الثقافي في المملكة، وهي: جائزة "شخصية العام الثقافية"، وجائزة "الثقافة للشباب"، وجائزة المؤسسات الثقافية، إلى جانب: جائزة الأفلام، جائزة الأزياء، جائزة الموسيقى، جائزة التراث الوطني، جائزة الأدب، جائزة المسرح والفنون الأدائية، جائزة الفنون البصرية، جائزة فنون العمارة والتصميم، جائزة فنون الطهي، جائزة النشر، جائزة الترجمة.

ويأتي حفل توزيع الجوائز بعد رحلة قطعتها مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية" منذ بدء نشاطها في يونيو 2020م، والتي استقبلت خلالها ترشيحات بلغت نحو 15 ألف ترشيح من عموم المجتمع الثقافي عبر المنصة الإلكترونية المتخصصة.

وزارة الثقافة تهدف من تنظيمها لمبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية" ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030، إلى توفير مسارات تكريمية ثابتة للمنجز الثقافي السعودي، والاحتفاء بإنجازات صُنّاع الإبداع السعوديين سواء الأفراد أو المجموعات أو المؤسسات في كافة القطاعات الثقافية، وذلك انطلاقاً من إيمان الوزارة بأهمية التكريم في دفع عجلة الإنتاج الثقافي المحلي، والارتقاء به إلى مستويات أعلى من الجودة والإتقان، مع ما يتضمنه ذلك من خلق أجواء ثقافية تنافسية تسهم في إثراء المحتوى الثقافي وتنوعه.