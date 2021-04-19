شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط جرائم تستر في 3 منشآت بالرياض والدمام والخرج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت وزارة التجارة، جرائم تستر تجاري في 3 منشآت بالرياض والدمام والخرج تعمل في مجالات الدعاية والإعلان، المواد الغذائية ومواد البناء، مؤكدة إغلاق المنشآت المخالفة وإحالة المتورطين للنيابة العامة لإكمال الإجراءات اللازمة.

وتحث الوزارة، مخالفي نظام مكافحة التستر (سعودي أو غير سعودي) على الاستفادة من مزايا لائحة الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم، قبل انتهاء المهلة في 23 أغسطس 2021، وذلك تجنباً للعقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.