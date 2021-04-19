نيابة عن محمد بن سلمان.. فيصل بن بندر يرعى الحفل الختامي لمبادرة الجوائز الثقافية الوطنية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

يرعى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، الحفل الختامي لمبادرة الجوائز الثقافية الوطنية لتتويج مبدعي ومبدعات الوطن، وذلك نيابةً عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

14 جائزة ثقافية:

وسيكرم الأمير فيصل بن بندر في الحفل، الفائزين بجوائز المبادرة البالغة 14 جائزة ثقافية، التي تغطي مختلف مسارات النشاط الثقافي في المملكة، وهي: جائزة شخصية العام الثقافية، وجائزة الثقافة للشباب وجائزة المؤسسات الثقافية، إلى جانب جائزة الأفلام، وجائزة الأزياء، وجائزة الموسيقى، وجائزة التراث الوطني، وجائزة الأدب، وجائزة المسرح والفنون الأدائية، وجائزة الفنون البصرية، وجائزة فنون العمارة والتصميم، وجائزة فنون الطهو، وجائزة النشر، وجائزة الترجمة.

جودة الحياة:

وتأتي مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، تقديرًا لإسهامات المثقفين في المملكة بمختلف تخصصاتهم الإبداعية، والاحتفاء بالمنجز الثقافي المحلي، وذلك في سياق النهوض بالقطاع الثقافي السعودي الذي تتولى إدارته الوزارة وهيئاتها الثقافية.

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