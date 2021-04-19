عملية نوعية لإزالة ورم عظمي في الفقرات العنقية لمريضة في عسير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

تمكن ‎فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى عسير المركزي، بقيادة استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بالمستشفى الدكتور جهاد محمود وفريق عمله، من إجراء عملية نوعية لمريضة تعاني من ورم عظمي في الفقرة العنقية الثالثة، شكل ضغطًا على الحبل الشوكي وسبب آلامًا شديدة للمريضة.

دراسة الحالة:

وتم تشخيص حالة المريضة واستكمال الإجراءات الطبية اللازمة ودراسة الحالة، ثم اتخاذ القرار الطبي بإزالة الورم العظمي من الفقرات العنقية، وأجريت العملية باستخدام جهاز مراقبة الأعصاب.

وشارك في إجراء العملية استشاري التخدير الدكتور حسين أبو جميلة والدكتور نذير كرار، حيث تكللت العملية بالنجاح، وغادرت المريضة مستشفى عسير بعد يومين من العملية بصحة جيدة.



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