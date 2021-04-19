شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفرالباطن يقيم مأدبة إفطار لأيتام «تراؤف» ويطلق مبادرة «لا تنسوهم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أقام محافظ حفرالباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد مساء أمس (الإثنين)، مأدبة إفطار لعددٍ من الأيتام في جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفرالباطن «تراؤف»، وفق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.

وأطلق سموه مبادرة «لا تنسوهم» للمساهمة في كفالة 825 يتيمًا ويتيمة من أيتام الجمعية الذين لم يكفلوا، داعيًا أهل البر والإحسان والموسرين للمساهمة والمبادرة في كفالتهم في هذا الشهر الفضيل.