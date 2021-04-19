5 مراكز تبرز العلا وجهة عالمية للثقافة والآثار والطبيعة

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ويتيح المخطط «رحلة عبر الزمن» للزوار تجارب عدة تحتفي بإرث العلا الغني وتراثها وجاذبيتها السياحية لحضارات بقيت شواهدها حية، التي تمتد إلى أكثر من 200 ألف عام من الطبيعة والتاريخ البشري.
وسيتم وفق المخطط إنشاء 5 مراكز ثقافية، تعد الهيكل الأساس في المخطط ترتبط بينها بمرافق ثقافية نوعية؛ تجعل من العلا وجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة.
وسيسهم المخطط في إعادة إحياء وتأهيل واحة العلا الثقافية بطول 9 كلم، والتي تشكل قلب العلا الطبيعي والثقافي، وستربط المراكز الخمسة عبر وادي الضيافة بطول 20 كلم، ليوفر تجارب ممتعة في الضيافة والاستكشاف.
وسيحظى سكان وزوار العلا بتجربة فريدة من خلال «قطار العلا السياحي» الصديق للبيئة، على امتداد 46 كلم بين المناظر الطبيعية والثقافية في العلا، ومراكزها الخمسة التي تمتد من البلدة القديمة جنوبا، وصولا إلى مدينة الحجر الأثرية شمالا.
المراكز الخمسة الثقافية تتضمن:
- «البلدة القديمة»: قلب العلا الثقافي والإبداعي الذي يربط البلدة القديمة بالواحة الثقافية، حيث تشكل هذه الواحة رابطا بين المجتمع والإنتاج الثقافي والاستكشاف الفني، وستسهم في ازدهار القطاع الثقافي من خلال طاقاتها الفنية وإلهامها البصري.
- «واحة دادان»: تضم أرض الممالك القديمة في شمال الجزيرة العربية موقع دادان التراثي وقرية دادان، إضافة إلى معهد الممالك، وهو مركز للدراسات الأثرية ومنصة ثقافية عالمية للمعرفة للعلماء والباحثين.
- «واحة جبل عكمة»: مركز يعد الأكثر تفردا، من خلال المكتبة المفتوحة المليئة بالنقوش التي نحتتها حضارات شمال غرب شبه الجزيرة العربية، وستجسد هذه الواحة من خلال موقع جبل عكمة الأثري ومتحف وحدائق البخور، تلاقي الطبيعة والتاريخ معا في أرض العلا.
- «الواحة النبطية»: تضم مجموعة من المرافق الثقافية المنحوتة التي تعكس العمارة النبطية، مثل القرية النبطية، كما تضم «قاعة مرايا» متعددة الاستخدامات، وتعد أكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم.
- «مدينة الحجر الأثرية»: هي شموخ يبرز في أول موقع سعودي أدرج في لائحة اليونسكو للتراث العالمي، وستكون مدينة الحجر التاريخية موقعا يستكشف فيه الزوار الآثار الضخمة لحضارة نبطية بقيت شواهدها.
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