5 مراكز تبرز العلا وجهة عالمية للثقافة والآثار والطبيعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الرؤية التصميمية لمخطط العلا «رحلة عبر الزمن» على إثراء تجربة الزيارة والسياحة في أحد أهم مواقع التراث الطبيعي والثقافي في العالم، وعبر ركائز عدة، منها المسؤولية والاستدامة في تنفيذه والحفاظ على هوية المكان المستوحاة من إرثها التاريخي والحضاري.

ويتيح المخطط «رحلة عبر الزمن» للزوار تجارب عدة تحتفي بإرث العلا الغني وتراثها وجاذبيتها السياحية لحضارات بقيت شواهدها حية، التي تمتد إلى أكثر من 200 ألف عام من الطبيعة والتاريخ البشري.

وسيتم وفق المخطط إنشاء 5 مراكز ثقافية، تعد الهيكل الأساس في المخطط ترتبط بينها بمرافق ثقافية نوعية؛ تجعل من العلا وجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة.

وسيسهم المخطط في إعادة إحياء وتأهيل واحة العلا الثقافية بطول 9 كلم، والتي تشكل قلب العلا الطبيعي والثقافي، وستربط المراكز الخمسة عبر وادي الضيافة بطول 20 كلم، ليوفر تجارب ممتعة في الضيافة والاستكشاف.

وسيحظى سكان وزوار العلا بتجربة فريدة من خلال «قطار العلا السياحي» الصديق للبيئة، على امتداد 46 كلم بين المناظر الطبيعية والثقافية في العلا، ومراكزها الخمسة التي تمتد من البلدة القديمة جنوبا، وصولا إلى مدينة الحجر الأثرية شمالا.

المراكز الخمسة الثقافية تتضمن:

