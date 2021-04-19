شكرا لقرائتكم خبر شرطة الرياض: مقطع التعدي على مقيمين قديم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت شرطة منطقة الرياض أن مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر من خلاله تعدي مواطن ومقيم على عدد من المقيمين بالضرب قديم ويعود لعام 2015م، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المتعدين في حينه.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، في بيانه أمس، أن مقطع الفيديو المتداول قديم ويعود لعام 2015م، وسبق أن تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتعدين في حينه.

وأفاد بأن إعادة نشر مثل هذه المقاطع في قضايا قديمة جرى اتخاذ الإجراءات العدلية بشأنها، يثير اللبس ويوجد انطباعا أنها وقائع جديدة، مما ينافي الحقيقة ويضلل الرأي العام في الداخل والخارج.