شرطة الرياض: مقطع التعدي على مقيمين قديم

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وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، في بيانه أمس، أن مقطع الفيديو المتداول قديم ويعود لعام 2015م، وسبق أن تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتعدين في حينه.
وأفاد بأن إعادة نشر مثل هذه المقاطع في قضايا قديمة جرى اتخاذ الإجراءات العدلية بشأنها، يثير اللبس ويوجد انطباعا أنها وقائع جديدة، مما ينافي الحقيقة ويضلل الرأي العام في الداخل والخارج.
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