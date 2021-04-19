شكرا لقرائتكم خبر تفعيل خدمة نقل كبار السن وذوي الإعاقة بساحات الحرم الشرقية والغربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفرت رئاسة شؤون الحرمين العربات المتنقلة على مدار الساعة، لتقديم أفضل الخدمات للمصلين والمعتمرين في المسجد الحرام، إضافة إلى تفعيل مبادرة خدمة النقل بعربات «الجولف»، لكبار السن وذوي الإعاقة، في الساحات الشرقية والغربية.

كما أطلقت الرئاسة ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي أمس، منصة تفاعلية لعموم المستفيدين والقاصدين تضم جميع ما يحتاجه المسلم في موسم رمضان.

وتضمنت المنصة العديد من الموضوعات منها: إمساكية رمضان، وأحاديث وفضائل وأحكام، ودروس المسجد الحرام، ومصحف كامل، ومسائل العمرة، وجدول صلاة التراويح، ومصحف الحرم المكي، وإجابة السائلين والبرنامج العلمي الدائم، وتطبيق مصحف الحرمين، ويكون تحميل المنصة على الرابط : ‏https://2u.pw/PcCe0 ، وقد جمع فيها كل الإنتاج الذي يحتاجه المستفيد في رمضان.

من جهة ثانية وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس، عددا من الهدايا على المعتمرين والمصلين، بمشاركة وكيل الرئيس العام لشؤون كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف عبدالحميد المالكي.

واشتملت الهدايا على سجادات وبعض الكتيبات وماء زمزم مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ويأتي ذلك خدمة لقاصدي بيت الله الحرام، وانطلاقا من مسؤولية الرئاسة تجاه ضيوف الرحمن، وتأكيدا على استمرار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة.

من موضوعات المنصة التفاعلية:

