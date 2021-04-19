تدشين قاعات انتظار للمعتمرين بالتوسعة السعودية الثانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قاعات انتظار للمعتمرين بالتوسعة السعودية الثانية، وأوضح مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي أن ذلك في سبيل تسخير كافة الإمكانات لتسهيل وتوفير الراحة للمعتمرين بتهيئة قاعات انتظار مقسمة للرجال والنساء.

وأشار إلى أنه تم افتتاح القاعات؛ لتسهيل عملية تفويج المعتمرين، وتحويلهم لقاعات الانتظار المعدة في توسعة الملك فهد والتي تتسع لنحو 2000 معتمر في حال امتلأت مسارات المطاف، وذلك من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وقال «إنه تم وضع ملصقات التباعد الجسدي وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لسلامة المعتمرين في قاعات الانتظار».

من جهة ثانية جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام كامل طاقتها لخدمة بيت الله الحرام وقاصديه من زوار ومعتمرين، ليتحقق لهم أداء مناسكهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

وأوضح مدير إدارة الوقاية البيئة ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن السويهري أن الإدارة تكثف جهودها لتنفيذ خطتها المتعلقة بالتعقيم بالمسجد الحرام وساحاته، وذلك ضمن الأعمال التي تشرف عليها الإدارة، وأن التعقيم يكون على مدار الساعة باستخدام 10000 لتر من المعقمات لتعقيم كافة جنبات البيت العتيق لأجل خلق أجواء تعبدية صحية خالية من الأوبئة، كما تم تجهيز 70 فرقة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة لتعقيم المسجد الحرام وساحاته الخارجية ومرافقه الخارجية، مستخدمين أجهزة تعقيم حديثة وتقنيات عالية ومواد تم اختيارها بعناية فائقة وخاصة، وصديقة للبيئة، لسلامة قاصدي المسجد الحرام، كما تم توزيع 500 جهاز آلي لتعقيم الأيدي بخاصية الاستشعار، كما تم تركيب 70 كاميرا حرارية لعمليات الفحص البصري لقاصدي بيت الله الحرام، إضافة إلى توزيع كمامات على قاصدي المسجد الحرام.