تسجيل 970 إصابة بكورونا وشفاء 896 حالة

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وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 405940 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 389598 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 11 حالة؛ حيث وصل إجمالي الوفيات في المملكة 6834 حالة، كما تم إجراء 56583 فحصا مخبريا.
ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
الإصابات 405,940
الوفيات 6834
المتعافون 389,598
الحالات النشطة 9508
الحرجة 1087
إصابة جديدة 970
حالة تعاف جديدة 896
حالة وفاة جديدة 11
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