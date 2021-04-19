شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 970 إصابة بكورونا وشفاء 896 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة خلال إحصائية جديدة لمستجدات كورونا بالمملكة في الـ24 ساعة الماضية 970 حالة مؤكدة وتعافي 896 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9508 حالات، منها 1087 حالة حرجة، داعية الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، ومشددة في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 405940 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 389598 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 11 حالة؛ حيث وصل إجمالي الوفيات في المملكة 6834 حالة، كما تم إجراء 56583 فحصا مخبريا.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

الإصابات 405,940

الوفيات 6834

المتعافون 389,598

الحالات النشطة 9508

الحرجة 1087

إصابة جديدة 970

حالة تعاف جديدة 896

حالة وفاة جديدة 11