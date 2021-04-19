شكرا لقرائتكم خبر 82 حالة إسعافية لمتطوعي الهلال الأحمر بالحرمين الشريفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسعفت الفرق التطوعية للهلال الأحمر السعودي في المسجد الحرام والمسجد النبوي 82 حالة خلال الأيام الماضية من رمضان الحالي بعضها جرى إسعافها في مواقعها، بينما نقلت الحالات الأخرى إلى المستوصفات بالحرمين الشريفين.

من جهة أخرى بلغ عدد المسجلين في الخدمات التطوعية للهلال الأحمر بالحرم المكي الشريف 500 متطوع ومتطوعة، كما وفرت هيئة الهلال الأحمر حافلات لنقل المتطوعين والمتطوعات من جدة وداخل العاصمة المقدسة إلى ساحات المسجد الحرام، لضمان الالتزام وتنظيم عمل الفرق التطوعية، فيما تركز الهيئة على زيادة عدد الساعات وأعداد الفرق التطوعية خلال العشر الأخيرة من رمضان المبارك.

وتحرص الهيئة على الاستفادة من جميع الكوادر البشرية التي ترغب في الالتحاق بالأعمال التطوعية، وتعمل على تطوير المتطوعين والمتطوعات من خلال تنظيم العديد من الدورات التخصصية وتأهيلهم بما يتوافق مع رسالتها وعملها الإنساني.

في المقابل تعمل الفرق الإسعافية للهلال الأحمر السعودي داخل الحرم المكي الشريف على مدار الساعة، حيث تغطي البوابات الرئيسة والساحات الخارجية ومواقع المصلين بالخدمة الإسعافية وبفرق إسعافية مكونة من أطباء وأخصائيين مدربين على أعلى مستوى.

حالات جرت مباشرتها في الحرمين:

32 حالة بالمسجد الحرام

50 حالة بالمسجد النبوي