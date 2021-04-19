جولات رقابية ترصد 143 مخالفة على مساجد وجوامع

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جاء ذلك في تقرير أصدرته وكالة الوزارة لشؤون المساجد لعدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الصحية بالمساجد بعموم المناطق خلال الأسبوع الحادي عشر.
وبينت أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت ما بين عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، وفتح المساجد بحسب تعميم الوزارة.. فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخ في تطبيق الإجراءات الاحترازية 1711 مسجدا بمناطق المملكة.
ودعت الوزارة الجميع في حال ملاحظة جوانب القصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933، مؤكدة أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين واجب شرعي ومسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع.
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