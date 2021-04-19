جولات رقابية ترصد 143 مخالفة على مساجد وجوامع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت 24.488 جولة رقابية نفذتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مساجد وجوامع المملكة 143 مخالفة خلال الأسبوع الحادي عشر لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والاجراءات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا ، ليصل عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة خلال 11 أسبوعا 236.576 جولة رقابية.

جاء ذلك في تقرير أصدرته وكالة الوزارة لشؤون المساجد لعدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الصحية بالمساجد بعموم المناطق خلال الأسبوع الحادي عشر.

وبينت أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت ما بين عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، وفتح المساجد بحسب تعميم الوزارة.. فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخ في تطبيق الإجراءات الاحترازية 1711 مسجدا بمناطق المملكة.

ودعت الوزارة الجميع في حال ملاحظة جوانب القصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933، مؤكدة أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين واجب شرعي ومسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع.