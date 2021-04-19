شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. ضبط 3 منشأة متورطة في التستر التجاري بالرياض والخرج والدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

واصلت الفرق الرقابية بوزارة التجارة جولاتها التفتيشية لرصد وضبط المنشآت المتورطة في جرائم التستر التجاري.

وأسفرت جولاتها عن ضبط جرائم تستر تجاري في 3 منشآت في كل من الرياض والدمام والخرج، لافتة إلى أن هذه المنشآت تعمل في مجالات الدعاية والإعلان، والمواد الغذائية ومواد البناء.

وأكدت الوزارة أنه تم إغلاق المنشآت المخالفة وإحالة المتورطين للنيابة العامة لإكمال الإجراءات اللازمة.