شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. استشاري: التجمعات سبب زيادة حالات كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال استشاري أمراض معدية، فهد الزامل، إن السبب الرئيسي في زيادة الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة هي التجمعات.

وأضاف، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية"، أن الكثير من الأفراد اتجهوا إلى التسوق في الأيام التي سبقت شهر رمضان دون الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

ولفت إلى أن التجمعات والزيارات العائلية خلال أيام رمضان زادت أيضا من حالات الإصابة في المملكة، مشددًا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من ارتفاع الإصابات.