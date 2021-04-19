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بالفيديو .. استشاري: التجمعات سبب زيادة حالات كورونا في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال استشاري أمراض معدية، فهد الزامل، إن السبب الرئيسي في زيادة الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة هي التجمعات.

وأضاف، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية"، أن الكثير من الأفراد اتجهوا إلى التسوق في الأيام التي سبقت شهر رمضان دون الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

ولفت إلى أن التجمعات والزيارات العائلية خلال أيام رمضان زادت أيضا من حالات الإصابة في المملكة، مشددًا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من ارتفاع الإصابات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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