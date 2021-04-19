شكرا لمتابعة خبر عن أمانة مكة تدشن مبادرة تطوعية للحد من تكاثر الكلاب الضالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في وكالة الخدمات- عن إطلاق مبادرة مجتمعية تطوعية، تهدف إلى العناية بالكلاب الضالة والاستعانة بالطب البيطري للحد من عملية تكاثرها، من خلال برنامج "CNSR" (الجمع والتطعيم- الإخصاء- التعقيم- الإطلاق).

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الأمانة على العناية بالحيوانات الضالة؛ وفق الضوابط المقررة، مع مراعاة أولوية سلامة السكان ومنع حدوث أي أضرار قد تلحق بهم نتيجة انتشار تلك الحيوانات، بحسب الزميلة "سبق".

ودعت الإدارة العامة للإصحاح البيئي، العيادات والمراكز البيطرية المتخصصة، للمشاركة وتقديم خدماتها خلال مدة أقصاها 15 يومًا؛ وذلك للحفاظ على بيئة آمنة وسليمة.