شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. "الشاذلي" يكشف عن أبرز مهام معلقي الصوت في المسجد النبوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف محمد الشاذلي المعلق الصوتي، عن أبرز مهام معلقي الصوت في المسجد النبوي.

وقال محمد الشاذلي خلال لقاء بثته قناة الإخبارية إن قناة السنة حريصة على نقل الصورة كما هي على الشاشة، حتى يوافق الصوت الصورة.

وأشار إلى الحرص على نقل سنة النبي "صلي الله عليه وسلم" لجميع أرجاء العالم وكل مشاهدي القناة.

وتابع أنه منذ بداية البث المباشر لصلاة المغرب والعشاء والجمعة والأعياد، فعادة يتم التحضير للمادة من خلال وصف وتعليق لما يشاهده المشاهد على الشاشة علاوة على ذلك ذكر سيرة نبي الأمة عليه الصلاة والسلام.