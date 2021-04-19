شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الأمير تركي الفيصل: الدول الخليج تستطيع إنتاج سلاح نووي إذا ما أرادت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق رئيس مجلس إدارة الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الأمير تركي الفيصل، على المحاولات الأمريكية للوصول لاتفاق نووي مع إيران.

وأضاف، خلال حديثه لقناة "العربية"، أن إيران لم تُوقف تخصيب مادة اليورانيوم برغم وجود اتفاق نووي سابق، لافتا إلى أن إيران تسعى لامتلاك سلاح نووي.

وأكد أن الدول الخليج تستطيع إنتاج سلاح نووي إذا ما أرادت، لافتا إلى أن إيران استمرت في التدخل في شؤون المملكة في عدة آخرها السماح بالهجوم على السفارة السعودية في طهران عام 2016م، مضيفا أن المملكة لم ترفض الحوار مع إيران، بل هي التي تبادر دائما وتدعو للحوار.