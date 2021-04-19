شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الشقيري يستعرض عملية زراعة كبد في جسم إنسان وربطه بالأعضاء بطريقة عجيبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرض الإعلامي أحمد الشقيري خلال حلقة اليوم من برنامج "سين" الذي يذاع على قناة "mbc" عملية زراعة كبد في جسم إنسان وربطه بالأعضاء بطريقة عجيبة.

واستمع الشقيري خلال الحلقة التي خصصها للحديث عن زراعة الأعضاء في المملكة، شرحاً من الأطباء القائمين على العملية وخطواتها حتى يعمل الكبد في جسم الإنسان.

وقدم الشقيري نصائح طبية للحفاظ على صحة الكبد، والتي من أهمها هو شرب الماء وأكل الألياف"، مشيرا إلى أكثر 3 أعضاء يتم التبرع بها هم الكلى والكبد والقلب.