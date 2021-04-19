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شاهد.. الشقيري يستعرض عملية زراعة كبد في جسم إنسان وربطه بالأعضاء بطريقة عجيبة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرض الإعلامي أحمد الشقيري خلال حلقة اليوم من برنامج "سين" الذي يذاع على قناة "mbc" عملية زراعة كبد في جسم إنسان وربطه بالأعضاء بطريقة عجيبة.

واستمع الشقيري خلال الحلقة التي خصصها للحديث عن زراعة الأعضاء في المملكة، شرحاً من الأطباء القائمين على العملية وخطواتها حتى يعمل الكبد في جسم الإنسان.

وقدم الشقيري نصائح طبية للحفاظ على صحة الكبد، والتي من أهمها هو شرب الماء وأكل الألياف"، مشيرا إلى أكثر 3 أعضاء يتم التبرع بها هم الكلى والكبد والقلب.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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