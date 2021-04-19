شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. قصة أول مواطن في العالم يصعد قمة "كلمنجارو" بكلية واحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرض الإعلامي أحمد الشقيري نموذجا لأحد المتبرعين بالأعضاء الذين لم ساهموا في إنقاذ حياة الآخرين، دون أن تتأثر حياتهم الصحية بذلك.

وذكر "عبدالرحمن الجريسي"، في حديثه لبرنامج "سين" المذاع على قناة mbc1، أن شقيقه كان يعاني من ضمور في الكلى، وبعدما ساءت حالته الصحية قام بالتبرع بكليته له.

وأضاف أن حياته الصحية بعد التبرع لم تتأثر، بل وتمكن بعد التبرع بأن يكون أول عربي في العالم بكلية واحدة يتمكن من وصعود قمة "كلمنجارو".