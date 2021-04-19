شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. عناصر أمن نسائية تشارك في عملية تنظيم الطواف حول الكعبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

عرضت وزارة الداخلية، صورتين لعناصر نسائية ضمن قوات أمن الحج والعمرة تشارك في عملية تنظيم الطواف حول الكعبة.

وبدا في الصور التي نشرها حساب الداخلية عنصر نسائي ضمن قوات أمن الحج والعمرة، وهي تقف في صحن المطاف لمتابعة التزام المعتمرين بالإجراءات الاحترازية.

وانتشرت الصورة على نطاق كبير في منصات التواصل بسبب مشاركة العناصر النسائية في تأمين المسجد الحرام، وحماية المعتمرين.