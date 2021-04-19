شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الزعاق يوضح المقصود بالليالي البيضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق عن الليالي البيضاء، قائلا:" الإبدار أجمل منازل القمر"، مضيفا:"القمر يدور حول الكرة الأرضية من الغرب للشرق ويمر بخمس محطات ويمكث في كل محطة 5أيام تقريبا".

وأشار خالد الزعاق خلال برنامج تقويم:" المحطات هي الهلال الجديد، التربيع الأول، الإبدار، التربيع الأخير، الهلال الأخير"، لافتا:"قمة إبدار القمر يسميها العرب الليالي البيضاء 13،14، 15".

وتابع:"إبدار القمر يسمى بالأيام الغر، الغرة هي البيضا التي تكون في جبهة الفرس".