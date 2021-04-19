شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق من الصحة على ما أثير حول لقاح استرازينيكا وتسببه في جلطات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق وكيل وزارة الصحة السعودية المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبد الله العسيري على الأنباء التي جرى تداولها حول تسجيل جلطات ناتجة عن استخدام لقاح استرازينيكا.

وقال:"كيف يمكن لاستنتاج خاطئ مقتطع من تعميم ان يصبح اكثر الاخبار تداولاً! باختصار ليست كل جلطة بعد اللقاحات هي بسبب اللقاحات و اللقاحات بفضل الله تنقذ الارواح كل يوم.

وأضاف أنه لا يوجد لدينا حتى الآن حالات مؤكدة من متلازمة نقص الصفائح والتخثر المناعي المرتبط "افتراضياً" بلقاحات كوفيد 19.

وكانت أنباء جرى تداولها قالت إن الجهات المعنية سجلت 15 حالة إصابة بجلطات الدم ناتجة عن استخدام لقاح استرازينيكا، الأمر الذي أحدث حالة من الخوف على مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبات لوزارة الصحة بالتوضيح.