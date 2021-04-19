شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. محطات مُثيرة في قصة مقاومة "راعي الأجرب" ضد العثمانيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، طلال الطريفي، قصة كفاح للإمام تركي بن عبدالله "راعي الأجرب" ضد العثمانيين.

وذكر، في برنامجه "العصملي"، أن العثمانيين حاصروا الرياض، وامتد هذا الحصار لمدة شهر، وتعهد العثمانيون حينها بمنح أهالي المنطقة الأمان إلا أنهم أخلفوا الوعد وغدروا بهم.

وأضاف أن الإمام تركي بن عبدالله ظل ينتظر الوقت المناسب لوقف هذا الطغيان التركي، وعاش حينها في مغارة، وقضى أيامه في تقصي الأخبار ومحاربة من يقف في طريق من الأعداء.

ولفت إلى أن الأتراك كانوا يريدون هزيمة الإمام تركي إلا أن الأخير استقطب حوله العديد من الرجال، وشكل من المقاومة التي تصدت للعثمانيين.