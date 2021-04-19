شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو ..متحدث نزاهة بعد مباشرة 11 قضية فساد: التحقيق مستمر وسنسترد الأموال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أحمد الحسين، على القضايا التي أعلنت الهيئة يوم أمس، الأحد، مباشرتها، والتي تخطت قيمتها 200 مليون ريال.

وأكد، خلال حديثه لقناة "العربية"، أن دمج عدد من الأجهزة الرقابية ساهم في رصد قضايا الفساد، لافتا إلى أن التحقيق مستمر مع المتورطين في هذه القضايا.

وأضاف أن الهيئة تعمل على استعادة الأموال التي حصل عليها المتهمين بدون وجه حق، وسيتم استعادة الأموال في أسرع وقت.

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