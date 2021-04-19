شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الخثلان يوضح حكم من أفطر قبل أذان المغرب بخمس دقائق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، حكم من أفطر قبل أذان المغرب بخمس دقائق اعتماداً على أذان المؤذن الذي أخطأ في الوقت.

وقال سعد الخثلان خلال برنامج "فتاوي":"ليس عليهم شيئا، فصيامه صحيح على القول الراجح لأنهم ما حدث عن طريق الخطأ".

وأضاف:"المخطئ كالناسي،فالصوم صحيح"، زوجها نصيحة للمؤذن:" يجب على المؤذن مراعاة الدقة ولا يستعجل في الآذان قبل التحقق من دخول الوقت ويتأكد من غروب الشمس".