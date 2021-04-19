بالأسماء.. أمير جازان يكلف مديرًا للقبائل ووكيلًا للريث ورئيسًا لمركز مقزع

أصدر الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، اليوم قراراً إدارياً بتكليف مديراً لإدارة القبائل والمعرفين بديوان الإمارة ووكيلاً لمحافظة الريث ورئيساً لمركز مقزع.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام بالإمارة عادل بن أحمد الزائري، بأن هذه التكليفات تأتي حرصا من أمير منطقة جازان ونائبه، وسعيهما الدائم والمتواصل للاستفادة من الكوادر المؤهلة للإسهام في التطوير والتنمية بإمارة المنطقة بكافة المراكز والمحافظات، وفقا لتوجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة وتحقيقا لرؤية المملكة 2030، فيما أبدى المكلفون اعتزازهم، بثقة أمير المنطقة، وما تمثله من حافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن والمواطن.

والمكلفون هم:

الموظف محمد بن حسن علي الأسمري للعمل مديرًا لإدارة شؤون القبائل والنواب والمعرفين.

الموظف علي بن جابر محمد المسعودي للعمل وكيلًا لمحافظة الريث.

الموظف حسن بن هاشم حسن ناشري للعمل رئيسًا لمركز مقزع.