وزارة الصحة: 1087 إصابة حرجة بكورونا.. والنشطة 9508 حالات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن عدد حالات الإصابة النشطة بفيروس كورونا بلغ (9508) حالات, منها (1087) حالة حرجة.

وجددت الوزارة دعوتها للجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومشددةً في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 405940 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 896 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 389598 حالة، كما تم تسجيل 11 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6834 حالة.

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