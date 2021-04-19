مكافحة التستر.. دعوة رسمية للمنشآت التجارية بسرعة تصحيح الأوضاع

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع وزارة التجارة وعدد من الجهات الشريكة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر جميع المنشآت التجارية إلى المبادرة بتصحيح أنشطتهم قبل انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي النظام.

وأكدت الوزارة على أهمية المبادرة إلى تصحيح النشاط التجاري وذلك للاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة في النظام، حيث تنتهي الفترة بعد ما يقارب (140) يومًا أي في 15 / 01 / 1443 هـ الموافق 23 / 08 / 2021 م، ويمكن لأصحاب المنشآت تصحيح أنشطتهم ومعرفة المزيد من التفاصيل من خلال الرابط: