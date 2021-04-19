4 مناطق تتأثر بسحب رعدية.. والحصيني يرصد الحالة المناخية بـ«خريطة»

رصد خبير الأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، سحبًا رعدية تكونت بعدد من المناطق عصر اليوم الاثنين.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن السحب الرعدية تكونت عصر اليوم على أجزاء من مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان، موثقا ذلك بخريطة توضيحية.

من جانبه توقَّع المركزُ الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غدٍ الثلاثاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات «جازان ، وعسير، والباحة ومكة المكرمة».

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