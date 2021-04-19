«الترخيص المهني» للمعلمين بالقطاع الأهلي يتصدر اجتماع هيئة «تقويم التعليم»

ترأس رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان اجتماعًا، عقد اليوم الاثنين، مع اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية، بمقر الهيئة بالرياض، وتناول أهمية الترخيص المهني لجميع المعلمين بالقطاع الأهلي.

ويأتي الاجتماع ضمن توجه هيئة تقويم التعليم والتدريب لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات التعليم الأهلي والعالمي في المملكة، وببداية اللقاء رحّب الدكتور زمان، برئيس اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية عبدالعزيز بن فوزان الفهد، والوفد المرافق له، بعدها قدم نبذه مختصره عن الهيئة والمراكز التابعة لها، وأهمية تعزيز سبل التعاون مع اللجنة لتوحيد جهود القطاع العام والخاص.

بعدها تحدث رئيس اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية عبدالعزيز الفهد عن اللجنة كما قدم تعريفًا عنها وعن والأعمال التي تقوم بها إضافة إلى خطط ومشاريع اللجنة التي تعمل عليها.

كما ركّز اللقاء على أهمية الترخيص المهني لجميع المعلمين بالقطاع الأهلي، والدعم والتوسع في تقدم المدارس الأهلية والعالمية للاعتماد المدرسي الذي يعدُ متطلبًا وطنيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 في رفع جودة مخرجات التعليم ودعم التنمية المستدامة بالمملكة، ورفع مساهمة قطاع التعليم الأهلي في التعليم العام من خلال تحسين جودة أدائه وقدرته التنافسية.

يأتي ذلك ارتكازًا إلى استناد التقويم والاعتماد المدرسي في المدارس الأهلية والعالمية، على قرار مجلس الوزراء رقم (108) وتاريخ 14/2/1440هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب، والتي تعد الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والاعتماد والقياس، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفاءتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، وتتولى في سبيل ذلك تقويم أداء المدارس واعتمادهما بشكل دوري.