الشورى يناقش التقرير السنوي لهيئة العقار

ودرس أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، أبرز ما تضمنه تقرير الأداء السنوي للهيئة خلال عام التقرير، وبحث سبل رفع جودة الخدمات التي تقدمها، بجانب استعراض أبرز الصعوبات والتحديات، التي تواجه الهيئة في أدائها لمهامها وإيجاد الحلول للمعوقات، بالإضافة إلى متابعة القرارات السابقة للمجلس، وبيان ما تم اتخاذه بشأنها إلى جانب ما استجد لدى اللجنة من ملاحظات، بما يعزز أداء الهيئة.
كما تم خلال الاجتماع بحث عددٍ من الموضوعات التي تأتي ضمن اختصاصات اللجنة لمناقشتها، وتقديم تقاريرها المتضمنة توصياتها لتقديمها للمجلس في الفترة المقبلة.
يذكر أن لجنة الحج والإسكان والخدمات ضمن لجان مجلس الشورى المتخصصة، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعاتِ والأنظمةَ واللوائحَ ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حيال ما يرد إليها من موضوعات، قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت قبة مجلس الشورى.
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