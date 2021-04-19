الهيئة الملكية تطلق المركز الموحد للنقل في مكة

أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المركز الموحد للنقل في مكة «نقل مكة»، المنصة الرئيسية لتنفيذ برنامج التنقل والبنية التحتية للنقل، وذلك بعد دراسة واقع هذا القطاع واكتمال المواءمة والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بقطاع النقل في مدينة مكة المكرمة، وقد تم الإطلاق خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقدته الهيئة الملكية مع ممثلي جميع القطاعات ذات العلاقة بقطاع النقل في مدينة مكة المكرمة، حيث تم عرض الخطة المبدئية لعمل المركز وطرق تفعيل دوره والمشاريع الإستراتيجية والأولويات لقطاع النقل في مدينة مكة المكرمة.

حوكمة منظومة النقل

ويقوم المركز الموحد للنقل في مكة (نقل مكة) بدور الإشراف الكلي على جميع أعمال وأنشطة قطاع النقل في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويمثل الإطار الأساسي لحوكمة منظومة قطاع النقل. وأثنى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس على العمل الذي تم خلال الفترة الماضية من كافة الجهات، والذي انتهى إلى وضع أسس واضحة لحوكمة قطاع النقل في مدينة مكة المكرمة.

وأوضح أن المركز الموحد للنقل في مكة (نقل مكة) يحقق التكامل المؤسسي بين الجهات العاملة في قطاع النقل داخل مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث تندرج ضمن هيكله التنظيمي عمليات التخطيط الكامل، وإدارة وتشغيل الأصول، وكذلك إدارة المشاريع.

حلول متكاملة

ويهدف المركز الموحد للنقل في مكة إلى تقديم حلول متكاملة لمشاكل قطاع النقل، بعد معالجة سلبيات الواقع الحالي التي من أبرزها عدم تكامل الرؤية التخطيطية لمشاريع عديدة متأخرٌ تنفيذها أو توقف اكتمالها، إلى جانب غياب اللوائح التنظيمية لسوق هذا القطاع، الأمر الذي أدى إلى استخدام محدود لوسائل النقل العام والاعتماد الكبير على السيارات الخاصة، وجود سيارات أجرة تعمل بصفة غير قانونية خلال مواسم الذروة، وعدم تنظيم مواقف السيارات العامة والخاصة، وتدني مستويات الخدمة الناتجة عن ارتفاع كثافة الازدحام.

مشروع الحافلات

وتستند أولويات المركز الموحد للنقل في مكة إلى التركيز على زيادة وتفعيل إمكانيات القطاع من خلال مشاريع ومبادرات، كإطلاق حافلات النقل العام خلال هذا العام، والعمل على استكمال بعض الطرق الدائرية وتطوير محطات الحافلات الواقعة حوالي الحرم وتنظيم قطاع سيارات الأجرة، وإدخال سيارات أجرة حديثة من خلال نظام الامتياز التجاري.

وأشار عداس إلى أن الهيئة الملكية تهدف إلى زيادة فعالية شبكة النقل والقدرة الاستيعابية لها، وتحقيق الاستدامة المالية والبيئية، وضمان تجربة سلسة لجميع مستخدمي وسائل النقل، وتحقيق حوكمة متميزة من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات لجميع الجهات العاملة داخل القطاع.

ويشار إلى أن برنامج التنقل والبنية التحتية للنقل هو أحد برامج الهيئة الإستراتيجية لمدينة مكة المكرمة، يهدف إلى تقديم منظومة متكاملة لإدارة قطاع النقل، والعمل على إستراتيجية شاملة لتطوير القطاع وحوكمته، وتقديم نظام فعّال قائم على بنية تحتية ذات كفاءة عالية في دعم سلامة الطرق، ويعزز من قدرة استيعاب الأعداد المستهدفة من ضيوف الرحمن، ويسهم في جودة الحياة في مدينة مكة المكرمة.

أهداف المركز الموحد للنقل بمكة

- توحيد التخطيط في مشاريع وسائل النقل المختلفة لضمان السعة الاستيعابية المطلوبة لتلبية تطلعات رؤية 2030

- رفع جودة قطاع النقل لتأمين أرقى خدمات النقل لسكان وزوار مدينة مكة المكرمة

- ضمان الاستدامة المالية من خلال رفع العوائد المالية

- تمكين تمويل مشاريع إنشاء وتطوير الأصول من خلال عوائد أصول أخرى

- تحقيق منافع اجتماعية وبيئية كزيادة سلامة الطرقات وتخفيض الانبعاثات الملوثة وغيرها