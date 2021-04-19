السعودية اليوم / أمانة الحدود الشمالية تنفذ 2393 جولة رقابية على المحال التجارية بالمنطقة



عرعر 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال الأيام الست الماضية من رمضان 2393 جولة رقابية صحية أسفرت عن تحرير 79 مخالفة ، وإغلاق 4 منشآت تجارية مخالفة، فيما شملت الجولات عدداً من المراكز والمحال التجارية, بالإضافة لمتابعة كل ما يقدم خلال شهر رمضان من مأكولات، ومتابعة المطاعم والمطابخ ومحال بيع المأكولات، والتأكد من سلامة إعدادها, والتزام أصحاب المحال والعاملين بها بالتعليمات النظامية والصحية للحد من انتشار فيروس

وشددت أمانة المنطقة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر قنوات التواصل.

// انتهى //

22:54ت م

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عرعر 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسنفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال الأيام الست الماضية من رمضان 2393 جولة رقابية صحية أسفرت عن تحرير 79 مخالفة ، وإغلاق 4 منشآت تجارية مخالفة، فيما شملت الجولات عدداً من المراكز والمحال التجارية, بالإضافة لمتابعة كل ما يقدم خلال شهر رمضان من مأكولات، ومتابعة المطاعم والمطابخ ومحال بيع المأكولات، والتأكد من سلامة إعدادها, والتزام أصحاب المحال والعاملين بها بالتعليمات النظامية والصحية للحد من انتشار فيروس كورونا وشددت أمانة المنطقة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر قنوات التواصل.// انتهى //22:54ت م0240

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