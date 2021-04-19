السعودية اليوم / الأمم المتحدة تخصص مليون دولار لسانت فنسنت استجابة لطوارئ بركان "لا سوفريير"



الأمم المتحدة 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس

خصصت الأمم المتحدة مليون دولار من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ للمساعدة في الاستجابة لحالات الطوارئ في سانت فنسنت وجزر غرينادين.

وأعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان صحفي اليوم، عن تضامن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، العميق مع شعب وحكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين في أعقاب ثوران "بركان لا سوفريير".

وأوضح أن الأمم المتحدة خصصت مليون دولار من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة (سيرف) للمساعدة في الاستجابة لحالات الطوارئ وهي على استعداد لتقديم مساعدة إضافية، مشيداً بجهود الاستجابة المحلية الجارية.

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22:39ت م

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