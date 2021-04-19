السعودية اليوم / أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة الباحة



الباحة 07 رمضان 1442هـ الموافق 19أبريل 2021م واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي و العقيق والقرى والمندق وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة والمراكز التابعة لها، وعددا من منتزهاتها.

سالت على أثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت بها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

22:29ت م

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