السعودية اليوم / وكالة المسجد النبوي تستبدل ٢٨ ألف وحدة إنارة داخل المسجد ومرافقه



المدينة المنورة 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس

حرصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة على تهيئة المسجد النبوي؛ لتمكين الزوار من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة خلال شهر رمضان.

و قامت الإدارة باستبدال ٢٨ ألف وحدة إنارة داخل المسجد النبوي ومرافقه, يأتي ذلك في سبيل الحرص على أن تكون الخدمات المقدمة على أكمل وجه وتسهم في رفع كفاءة العمل وجودته.

//انتهى//

22:28ت م

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