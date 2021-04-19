

تبوك 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي بديوان الإمارة اليوم , رؤساء المحاكم والمواطنين, ومديري الإدارات الحكومية .

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع منوهاً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - من اهتمام وعناية بالعمل الخيري والإنساني والتي تجلت من خلال إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري منصة إحسان لدعم العطاء الخيري بالمملكة ودورها في عملية إيصال وتقديم التبرعات في مختلف مجالات الخير بطريقة سريعة وموثوقية عالية.

وفي ختام الاستقبال حثّ سمو أمير منطقة تبوك الجميع في المنطقة والجمعيات الخيرية على الإسهام والتبرع من خلال هذه المنصة الوطنية؛ لتخدم أعمالها الخيرية وبما يعود بالنفع على المستفيدين من هذه الجهود الموفقة، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة - أعزّها الله - .

عقب ذلك تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

// انتهى //

22:27ت م

0231





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.