السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يُشدِّد على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمطاعم وأماكن التجمعات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين



الرياض 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس

شدّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على أماكن التجمعات في الأسواق والمطاعم والاستراحات وغيرها خلال شهر رمضان؛لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورصد المخالفين.

وكانت غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في إمارة المنطقة قد قامت خلال الأيام الماضية بـ (53372) جولة رقابية نفذها العديد من القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة، ممثلة بأمانة المنطقة وفرع الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة وشرطة المنطقة ووزارة

// انتهى //

21:28ت م

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الرياض 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسشدّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على أماكن التجمعات في الأسواق والمطاعم والاستراحات وغيرها خلال شهر رمضان؛لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورصد المخالفين.وكانت غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في إمارة المنطقة قد قامت خلال الأيام الماضية بـ (53372) جولة رقابية نفذها العديد من القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة، ممثلة بأمانة المنطقة وفرع الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة وشرطة المنطقة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه، ورصدت خلالها (15652) مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية وأغلقت (298) منشأة.// انتهى //21:28ت م0218

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