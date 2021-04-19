السعودية اليوم / افتتاح قاعات انتظار للمعتمرين بالتوسعة السعودية الثانية



مكة المكرمة 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس

دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم قاعات انتظار للمعتمرين بالتوسعة

وأوضح مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي أنه جرى افتتاح القاعات؛ لتسهيل عملية تفويج المعتمرين، وتحويلهم لقاعات الانتظار المعدة في توسعة الملك فهد التي تتسع لنحو (2000) معتمر في حال امتلأت مسارات المطاف،وذلك من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى وضع ملصقات التباعد الجسدي وتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة؛ لسلامة المعتمرين في قاعات الانتظار.

ولفت أن ذلك يأتي في سبيل تسخير جميع الإمكانات؛ لتسهيل وتوفير الراحة للمعتمرين بتهيئة قاعات انتظار مقسمة للرجال والنساء.

// انتهى //

21:01ت م

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مكة المكرمة 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسدشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم قاعات انتظار للمعتمرين بالتوسعة السعودية الثانية.وأوضح مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي أنه جرى افتتاح القاعات؛ لتسهيل عملية تفويج المعتمرين، وتحويلهم لقاعات الانتظار المعدة في توسعة الملك فهد التي تتسع لنحو (2000) معتمر في حال امتلأت مسارات المطاف،وذلك من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى وضع ملصقات التباعد الجسدي وتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة؛ لسلامة المعتمرين في قاعات الانتظار.ولفت أن ذلك يأتي في سبيل تسخير جميع الإمكانات؛ لتسهيل وتوفير الراحة للمعتمرين بتهيئة قاعات انتظار مقسمة للرجال والنساء.// انتهى //21:01ت م0213

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