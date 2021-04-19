شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: غرامة مليون أو السجن 5 سنوات لمروجي شائعات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الداخلية، معاقبة من يبث الشائعات حيال كورونا، عبر منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي أو تداولها أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو من يحرض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة بغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال، أو السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، أو بهما معاً.

وأوضحت الوزارة أنه في حال تكرار المخالفات تضاعف العقولة الموقعة في المرة السابقة.