شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم «حطب محلي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقتي جازان وعسير، (5) مخالفين لنظام البيئة، الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، منهم مواطنان، و(3) مقيمين من الجنسيتين اليمنية والباكستانية، وبحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (5) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات.