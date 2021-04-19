الداخلية تعيد التذكير بعقوبة بث شائعات كورونا: غرامة مليونية والسجن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعادت وزارة الداخلية التذكير بعقوبة بث الشائعات، أو نشر معلومات مغلوطة حيال جائحة كورونا.

غرامة:

وأكدت الداخلية، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين، أن هناك غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو بهما معًا، لكل من يبث الشائعات، أو ينشر معلومات مغلوطة حيال جائحة كورونا.

تفاصيل المخالفات:

ولفتت إلى أنه في حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، مشيرةً إلى أن العقوبة على من يبث الشائعات حيال كورونا على منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي أو تداولها أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع أو من يحرض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة.



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