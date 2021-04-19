شكرا لقرائتكم 58 #وظيفة شاغرة بفروع الهيئة الملكية في 4 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية والصحية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى بفروع الهيئة الملكية في كل من الرياض، وجازان، والجبيل، وينبع.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس قسم التخطيط المالي (الرياض).

– رئيس قسم التخطيط الاقتصادي (الرياض).

– رئيس قسم إدارة البرامج (الرياض).

– رئيس قسم الاستراتيجيات وخطط الأعمال (الرياض).

– أخصائي تكامل صناعي (الرياض).

– أخصائي تطوير الأعمال (الرياض).

– أخصائي تسويق وتشجيع الاستثمار (الرياض).

– أخصائي تخطيط وتقييم أداء المستثمرين (الرياض).

– أخصائي تخطيط اقتصادي (الرياض).

– أخصائي إستراتيجيات وخطط أعمال (الرياض).

– أخصائي إدارة مشاريع (الرياض).

– أخصائي المنشآت المتوسطة والصغيرة (الرياض).

– أخصائي إدارة الأداء (الرياض).

– مدير إدارة النقل والمعدات (جازان).

– مدير إدارة المباني (جازان).

– مدير إدارة المرافق العامة (جازان).

– مدير إدارة الطرق (جازان).

– مدير إدارة الاستثمار الصناعي (جازان).

– مدير إدارة التشجير والري (جازان).

– مدير إدارة علاقات المستثمرين (جازان).

– مدير إدارة الاستثمار التجاري والسكني (جازان).

– مدير إدارة تطوير الأعمال (جازان).

– مدير إدارة الهندسية (جازان).

– مدير إدارة الإنشاءات (جازان).

– منسق علاقات حكومية (جازان).

– مدير إدارة الأزمات والكوارث (جازان).

– رئيس قسم المساندة الفنية (جازان).

– رئيس قسم المشاريع الخاصة (جازان).

– رئيس قسم السلامة (جازان).

– رئيس قسم أنظمة الطوارئ والاتصالات (جازان).

– رئيس قسم الخدمات المكتبية (جازان).

– موظف أسلحة (جازان).

– مراقب أنظمة أمنية (جازان).

– أخصائي العلاج الطبيعي (الجبيل).

– ممرض مسجل (الجبيل).

– منسق تطوير الأعمال (الجبيل).

– أخصائي استثمارات صناعية (الجبيل).

– أخصائي تطوير الأعمال (الجبيل).

– منسق استثمارات (الجبيل).

– مشرف جودة هواء وأرصاد جوية (الجبيل).

– منسق اتفاقيات صناعية (الجبيل).

– منسق خدمات تجارية (الجبيل).

– أخصائي تطوير تكاملات صناعية (الجبيل).

– محلل تطوير تكاملات صناعية (الجبيل).

– منسق استثمارات صناعية (الجبيل).

– محلل أداء (الجبيل).

– أخصائي أداء (الجبيل).

– منسق الاستجابة للمخاطر (الجبيل).

– محلل مواجهة الأزمات (الجبيل).

– أخصائي خطط الأزمات (الجبيل).

– أخصائي تقييم مخاطر (الجبيل).

– أخصائي خطط استمرارية الأعمال (الجبيل).

– أخصائي أنظمة بيئية (الجبيل).

– أخصائي تطوير خدمات لوجستية (الجبيل).

– محلل خدمات لوجستية (الجبيل).

– منسق اتفاقيات. (الجبيل).

– أخصائي تطوير خدمات لوجستية (ينبع).

– أخصائي المنشآت الصغيرة والمتوسطة (ينبع).

طريقة التقديم على وظائف الهيئة الملكية:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 19 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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